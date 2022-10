¡TREMENDA BRONCA! Los enfrentamientos entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina ha remecido el ambiente de la farándula; sin embargo, esta no es la primera vez que las dos destacadas figuras de chollywood hacen noticia. En el 2019, la ‘señito’ llamó en vivo al programa de la ‘urraca’.

En aquella ocasión, la ‘urraca’ acusó a Gisela Valcárcel de haber tenido injerencia en el veto de la presentadora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, durante la cruzada solidaria. Ante ello, la dueña de GV producciones aseguró que eso era falso.

“Lo que has dicho es una información errada, absolutamente errada”, le dijo. No obstante, Magaly Medina enfatizó que ella maneja información privilegiada y que eso era cierto.

Magaly Medina a Gisela Valcárcel: “¡Eso es mentira!”

La popular ‘urraca’ le consultó cuál sería en todo caso la “verdad” del por qué no estaba ninguna figura de ProTV (Esto es Guerra y En boca de todos).

“Yo no tenía que discutir quién iba o no, porque normalmente estoy yo (como ancla). como está Aldo Miyashiro por mi canal. Entonces, debe haber existido algo más entre la gente de ProTv y el canal”, señaló la ‘señito’.

Eso fue rechazado por Magaly Medina, quien le dijo que ella era “la dueña y señora” de la Teletón. “¡Eso es mentira! (...) Gisela, nunca voy (a la Teletón), porque igual que a Tula no me vas a dejar a la hora que entre las anclas. Y yo soy un ancla. A mí no me vas a manda a las dos de la mañana, porque no me ven ni las lechuzas”, agregó.

