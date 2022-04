La boda de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez es una de las más recordadas de la televisión. Y es que la ceremonia fue calificada como la ‘boda del siglo’ y se transmitió en directo en junio de 1995, alcanzando picos de 70 puntos de rating. Sin embargo, la relación terminó años después en medio de escándalos de infidelidad. Aquí te contamos su historia y los motivos de su separación.

¿Cómo se conocieron Gisela Valcárcel y Roberto Martínez?

En una oportunidad, el exfutbolista comentó que conoció a la ‘Señito’ de una manera muy particular, puesto que los unió una obra social que lo tocó profundamente en un momento difícil de su vida.

Todo comenzó cuando recibió una llamada del Hospital de Neoplásicas, donde su madre con cáncer estaba internada. Se había puesto muy mal y de inmediato acudió a verla.

“Cuando llegué y vi a mi madre tan enferma, preferí salir de la habitación, y me fui a llorar al pasadizo. Ahí me encontré con una niña que me pidió que no llore, y me contó que en tres días le iban a amputar la pierna. En ese momento entendí que mi sufrimiento era poco comparado con el de esa niña. Le pregunté qué necesitaba, qué le podía hacer feliz, me dijo que quería conocer a Gisela”, narró Roberto Martínez.

Fue en ese momento que decidió contactar a la conductora de televisión y se conocieron, iniciando una romántica historia de amor, que siempre compartieron con su público.

La boda de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez

Gisela y Roberto se casaron en junio de 1995. Ella tenía 32 años y él 28. La ceremonia se llevó a cabo en la Medalla Milagrosa de Miraflores y fue calificada como ‘la boda del siglo’, ya que se transmitió en directo en el programa de la rubia y alcanzó los 50 puntos de rating, con picos de 70, algo nunca antes visto en la historia de la televisión.

¿Por qué se separaron Gisela Valcárcel y Roberto Martínez?

El matrimonio de la ‘Señito’ y el excapitán de Universitario solo duró tres años. Gisela había sufrido un aborto y se separaron en 1998 en medio de un escándalo que infidelidad que implicaba a la modelo Viviana Rivasplata.

La rubia conductora contó que lo botó de la casa en la que convivían porque descubrió que estaba siéndole infiel con Viviana. Años después, Roberto reconoció que la traicionó y que estaba arrepentido por haberle fallado a su exesposa. Gisela, en entrevista con Jaime Bayly, reconoció que su separación de Roberto Martínez fue uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Sin embargo, y pese a que reconoció haber engañado a la ‘Señito’, el excapitán de Universitario contó recientemente que uno de los grandes problemas que debilitaron su matrimonio fue haber expuesto mucho su relación con el público.

“A mí me envolvió mucho el tema de la televisión, compartíamos mucho con la gente, hasta la manera de dormir”, explicó. “Siempre tienes que mostrar una buena cara, creo que nos faltó ese tema a nosotros, pero si tengo que arrepentirme de algo, me arrepiento yo”, agregó indicando que fue él el ‘gran problema’.

“Creo que pudimos ser un matrimonio de éxito y yo asumo la responsabilidad de lo que pasó, pero no estoy diciendo que quiera que volvamos”, agregó para Amor y Fuego.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez se amistaron

Más de una década después de su separación, los seguidores de Gisela Valcárcel quedaron más que sorprendidos cuando Roberto Martínez apareció para bailar en ‘El Gran Show’. Era el año 2010 y la expectativa era grande, ya que no se venían hace 13 años.

“Poder hablar con Roberto es algo que totalmente me ha cambiado la vida, pero no lo veía desde hace más de 13 o 14 años”, dijo la conductora en ese momento. Además, agradeció a Dios por la oportunidad de amistarse con su ex y mantener una bonita amistad.

Hace unos días, Roberto Martínez recordó su participación en el reality de Gisela y comentó que fue una época divertida, pues salían y la pasaban bien, aunque descartó que hayan tenido un ‘remember’. “Tomábamos un buen vino, salíamos, íbamos a bailar, pero nunca existió un ‘remember’ y no es que me la esté dando de panudo, pero el momento no se dio porque estábamos en otras etapas”, contó para Amor y Fuego.

