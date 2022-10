Gisela Valcárcel y sus momentos más polémicos en la televisión peruana

Gisela Valcárcel es la protagonista de la todas las portadas de espectáculos en los portales de noticias debido al estreno de la nueva temporada de El gran show y el mensaje que le envió a su rival televisiva, Magaly Medina.

Sin embargo, no es la primera vez que la señito es parte de una confrontación, polémica o escándalo. Durante sus más de 30 años de trayectoria artística ha tenido múltiples enfrentamientos con conocidos artistas.

Diego Dibós

El cantante peruano fue jurado del programa ‘Operación triunfo’ en 2012. En ese año tuvo una discusión con Gisela Valcárcel porque la producción no contrató cantantes profesionales para que ayuden a los participantes.

“No debió haber sido consentido por ti, Diego, porque en ti he estado confiando”, le dijo Valcárcel; a lo que Diego Dibós respondió: “Gise, presenté un presupuesto para contratar cantantes y me lo negaron. ¿Qué puedo hacer con eso?”.

Gisela no se quedó callada y le dijo: “Diego, tú sabes dónde queda mi oficina, tú sabes dónde queda mi oficina. Acá estás hablando conmigo (...) Sabes que ha llegado gente de Puerto Rico, sabes que ha llegado gente de Colombia, ¿crees que no había presupuesto para algo si aún seguimos apostando por el talento peruano?”.

Después del altercado, ambos artistas limaron asperezas y el jurado se mantuvo durante toda la emisión del programa.

Karla Tarazona

Mientras Christian Domínguez participaba en ‘Los reyes del show’ con Isabel Acevedo, en 2016, Karla Tarazona comentó en una entrevista lo siguiente: “No tengo prueba de eso ni nada, yo estuve hace dos días en el canal, en una entrevista”, indicó la conductora de televisión.

Antes del estreno de la nueva última temporada de ‘Reinas del show’, Tarazona aseguró que nunca volvería a un reality de Gisela, ya que en ese momento fue cuando Christian Domínguez le fue infiel y la ‘Señito’ sabía todo.

“No existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces. No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, indicó Karla.

Monique Pardo

En 2021, Monique Pardo sufrió una caída durante la presentación de Diego Val en ‘El artista del año’. La exvedette estaba parada en una plataforma, cuando fue movida por los bailarines, perdió el equilibrio y cayó fuertemente al suelo.

Según GV Producciones, los encargados de la productora cubrieron los gastos de su atención médica. Sin embargo, a los días los médicos le indicaron que tendría secuelas por meses. Ella intentó comunicarse con los encargados de la producción y hasta con Gisela Valcárcel, sin éxito alguno.

La productora le pidió a Monique que se retracte de sus acusaciones, ya que tienen pruebas que realizaron un estricto seguimiento a su salud, por lo que los daños que sufrió días después, no fueron producto de la caída que tuvo en el programa.

