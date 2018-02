Gisela Valcárcel: Yaco Eskenazi sintió celos de Christian Meier [VIDEO]

Gisela Valcárcel logró, en su programa ‘Gisela busca...’, que se emitirá hoy a las 10 de la noche, que c (38) confiese que estuvo celoso de Christian Meier por el piropo que le lanzó a su esposa Natalie Vértiz (25) en su cuenta de Instagram.



Gisela, la promoción de tu programa es reveladora... por fin Yaco dijo que sintió celos de Meier.

Sí, se refiere a Christian Meier y hay algo más sobre otro momento, donde Yaco incluso va y aclara a un periodista, a un conductor de noticias.



Es cierto que confesó que antes de casarse con Natalie siempre fue infiel.

Lo dice y añade que con Natalie su vida cambió, que es un hombre fiel.



¿Te gustó ir al Callao con ellos?

Claro, lo disfruté mucho. Las bases de su amor no fueron nada fáciles y hablan de esto. También cuentan de la llegada de Liam (su hijo) y confiesan lo que estaba pasando realmente en ese momento. Yaco habla de cómo lo marcó su infancia y que se refleja en su faceta de papá.



Esta primera entrevista, ¿qué enseñanza te dejó? Porque estás buscando respuestas sobre el amor...

Muchas lecciones. Natalie habla de la inteligencia de una mujer cuando está en una relación, de la inteligencia emocional. Son una pareja que hace gala de pasión, pero también de razón y de momentos de locura.





Tus próximos invitados serán Federico Salazar y Katia Condos...

Sí y van a dar que hablar.



¿El monólogo que presentaste en la rueda de prensa es el inicio de un stand-up comedy?

No lo descarto, yo me río de mi soltería porque hasta me buscan pareja.



En la presentación de tu programa se esperó que conversaras con los periodistas...

Es que me cambiaron todas los cosas y estuve de aquí para allá como un ping-pong y luego ya no hubo tiempo. (C. Chévez)



