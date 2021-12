Gisela Valcárcel, antes de despedir este 2021, conversó con Trome y contó cómo se siente en el plano sentimental, también de la idea que tiene de tomar el teléfono para conversar con sus ‘señitos’ a través de sus redes sociales y de las críticas que recibió en este año que ya está por terminar.

Gisela, después de despedirte con ‘El artista del año’, dejaste grabado el especial de Navidad que se emite hoy. ¿No dejas de trabajar?

Es que hay tanto que agradecer, aunque no niego que tuve que ir al acupunturista porque tenía mucha tensión en el cuello, porque ha sido un esfuerzo grande el que todos hicimos. Este especial de Navidad fue un reto grande y una idea linda que se nos ocurrió para reunir a cantantes y un grupo humano que contó sus experiencias personales, como el recibir esta fecha lejos de casa, como Paloma Fiuza que llegó a nuestro país buscando un mejor futuro, o Pancho Rodríguez que le agradeció a la vida por tener trabajo aquí y sostener a sus hijas que viven en su país natal (Chile), o Facundo González que pidió en esta Navidad salud, trabajo, paz y amor para él y toda su familia. Ha sido muy emocionante, todo esto y más lo verán esta noche a las 9 p.m. por América Televisión.

Ahora que estamos a puertas de despedir este año, ¿no te has planteado para el 2022 coger el teléfono y conversar con tus ‘señitos’?...

En el verano haré algo, pero para mis redes sociales, porque no será para la televisión, ya que en el 2022 tenemos nuestra pauta programada con los programas que conocen y que nos han dado muy buenos resultados. Además, en dos semanas volveremos a trabajar para ver la escenografía de las producciones que lanzaremos.

¿Volverás a hacer series similares a ‘Llauca’?

A ‘Llauca’ le fue muy bien en el cable y, sí, me voy a reunir con Jorge (Carmona) para ver este tema porque tenemos algunas ideas.

Este año que se va no estuviste ajena a las críticas, ¿eso ya no te molesta?

Ha sido un año tan bonito para mí y no hago ni digo las cosas para gustarle a alguien. Las hago y digo porque así las siento y tal vez eso no les guste a algunos, pero yo no me hago problemas.

Gisela, ahora que Ethel anunció su matrimonio, ¿ya estás en los preparativos de la boda?

Ethel es una mujer grande, madura y ella seguramente ya debe estar haciendo todo. Yo, como toda madre, lo único que deseo es que sea muy feliz.

Y en lo personal, ¿no hay alguna ilusión en tu vida?

No. Mira, lo que pasa es que yo no sufro de soledad, agradezco que algunas personas tiren (‘maicito’) por ahí, pero sinceramente ni una me ha motivado como para dejar el lugar que tengo y ahí veo claramente a Dios, pues no necesito tener a alguien a mi lado para estar feliz. Dejar la forma que vivo, para solo salir a pasear o escuchar música con alguien, no me motiva. Yo necesito algo más, un plus, pero así como estoy soy muy feliz.

Gisela, ¿cuál es tu mensaje en Navidad?

Esta fiesta es para Dios, es al rey al que debemos celebrar y agradecer por cada momento que nos dio en este año y por los que vendrán, porque con esta pandemia hemos visto que la vida es muy frágil, y lo importante es la unión familiar y el amor.

