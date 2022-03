Janet Barboza echó a Edson Dávila ‘Giselo’ en pleno programa EN VIVO, luego de que el co-conductor mencionara que había llegado en combi al cumpleaños que Brunella Horna celebró al sur de Lima. La Rulitos dijo que él se hace ‘el modosito’ y que tiene un auto cero kilómetros.

Recordemos que Brunella Horna invitó a Ethel Pozo, Janet Barboza y a otros compañeros de América TV a su cumpleaños, pero Edson Dávila llegó tarde por un imprevisto.

“Escucha, la combi me ha dejado lejos, he tenido que caminar un montón. Yo me he venido en combi, mana”, dijo cuando Ethel Pozo le recalcaba de la hora en la que llega.

Janet Barboza revela que Edson Dávila se compró un carro https://www.americatv.com.pe/

JANET LO ECHÓ EN VIVO

Sin embargo, Janet Barboza ‘desenmascaró' a Giselo en vivo al revelar que él tiene un carro del año y que no se transporta en combi, como había mencionado un día antes.

“Se compró un auto cero kilómetros, estamos acostumbrados que a se haga el modosito. Se compró carro”, dijo Janet Barboza en el programa ‘América hoy’.

Asimismo, Ethel Pozo indicó que Edson Dávila se quedó si gasolina y que ese habría sido el motivo de su tardanza en el cumpleaños de Brunella Horna.