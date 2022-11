QUÉ FUERTE. Giselo es uno de los personajes más carismáticos de la televisión, sin embargo, esta mañana, el co-conductor de ‘América Hoy’ se incomodó cuando Milena Zárate le hizo un atrevido comentario sobre su manager Paolo Zevallos.

“ Mi amor, te voy a decir una cosa, a mí no me gusta mantener vagos. Así que ten cuidado con tu manager ”, fueron las palabras de Milena que se desató la molestia de Giselo.

“ Ahorita la voy a poner en su sitio a Milena porque yo no tengo pelos. Porsiacaso, es ingeniero, no es pelotero de segunda mano . Te metiste con el conductor equivocado, mi amor. Relájate, yo debería tener mi programa de espectáculo”, arremetió recordando a la expareja de Milena y futbolista, Augusto ‘Tito’ Barrera.

Sin quedarse atrás, Milena continuó y también le puso el alto a Edson Dávila sosteniendo que esa relación es cosa del pasado porque ya ni lo recuerda.

“(...) Así como te equivocaste con Richard, eso es periódico de ayer, mi amor, de qué me estás hablando. Si no me acuerdo, no pasó, ya ni me acuerdo de eso, así que... ¿Te carga la cartera? ”, arremetió.

GISELO DEFIENDE A SU MANAGER Y PAREJA

Al ser abordado por Janet Barboza, quien insistió en preguntarle sobre el cargo de su manager, Edson Dávila decidió dejar las cosas claras.

“Mi manager trabaja en otro sitio, yo ya aclaré. Todo el mundo sabe que es ingeniero y que solamente a mí me apoya, responde mi teléfono, me ayuda, ingeniero profesional”, puntualizó.