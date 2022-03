INSUPERABLE. Edson Dávila no dejó su carisma en el cumpleaños de Brunella Horna. Las conductoras de ‘América Hoy’ fueron invitadas a la fiesta que organizó la modelo por su cumpleaños número 25, pero el popular Giselo era el gran ausente.

Horas después, el co-conductor se apareció en la casa de playa de la pareja de Richard Acuña para decir que se ha demorado porque llegó en combi. Esto provocó la risa de los asistentes.

“Escucha, la combi me ha dejado lejos, he tenido que caminar un montón. Yo me he venido en combi, mana”, dijo cuando Ethel Pozo le recalcaba de la hora en la que llega.

Sin embargo, ese no fue el único momento divertido. Fiel a su estilo, Giselo se animó a trolear a la conductora Janet Barboza, quien se encontraba echada y reposando por el atardecer, pero le mandaron un ‘misil’.

“Agua pa la piel hermana, tiene que conservarse”, volvió a decir Giselo.

Ethel Pozo celebra el cumpleaños de Brunella Horna

¿QUIÉNES ESTUVIERON EN LA FIESTA?

A través de sus historiales de Instagram, se logró observar que Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila (‘Giselo’) se hicieron presente al evento.

La conductora Valeria Piazza y la reportera Ximena Dávila también fueron invitadas al cumpleaños de Brunella Horna, ellas compartieron fotos y videos de su presencia en la fiesta.

El novio de Brunella Horna, Richard Acuña, también compartió una postal de la fiesta de cumpleaños, donde ambos se lucieron muy unidos.