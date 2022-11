QUÉ FUERTE. El programa ‘América Hoy’ tuvo como invitadas especiales a Tepha Loza y Macarena Vélez para hablar sobre sus exparejas, sin embargo, los conductores también se sometieron al juego y fue Edson Dávila ‘Giselo’ quien aprovechó para mandar un fuerte misil a Janet Barboza, recordándole su relación con Miguel Bayona.

La popular ‘rulitos’ envió un mensaje a quien sería la pareja del carismático Giselo diciéndole que “ahí no es”, sin embargo, esto incomodó al co-conductor mandánle un ‘misil’ sobre su distanciamiento con Miguel Bayona, quien vive en Estados Unidos .

“ Quiero 5 segundos para dirigirme al manager y decirle ‘ahí no es ’”, dijo Janet, mientras que Edson la lapidó. “ Déjala, yo sé cómo llevo mi relación. Por lo menos, mi pareja no se va de viaje y me deja abandonada ”, agregó.

Edson Dávila hace cruel broma a Janet Barboza

JANET BARBOZA Y MIGUEL BAYONA, UNA RELACIÓN A DISTANCIA

Pese a que Miguel Bayona no está en el Perú, Janet Barboza continúa su relación sentimental viajando cuando puede. En agosto de este año, la ‘rulitos’ brindó una entrevista a Trome donde confesó el amor que sienten el uno por el otro.

“Quiero pensar que no, pues dices ‘tienes 30, 40 o 50 y ya estás maduro’, pero en realidad no hay una fórmula que nos diga qué funciona. En mi caso, soy diez años mayor que Miguel y hemos pasado por todo tipo de situaciones, buenas, malas, y al final hemos encontrado un punto de equilibrio para nuestra relación pero, claro, nada te garantiza que pueda funcionar”, dijo.