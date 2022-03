Edson Dávila ‘Giselo’ se pronunció esta mañana sobre su nuevo conflicto con Isabel Acevedo luego que este revelara que la bailarina mantenía una relación con su gran amigo Kervin Valdizán cuando inició con Christian Domínguez.

El conocido ‘Giselo’ apareció ante las cámaras de ‘América Hoy’ y dijo sentirse apenado por las recientes declaraciones de ‘Chabelita’. Aseguró que es la primera vez que opina sobre un tema y se decepcionan de él.

“Yo soy amigo de todo el mundo de la televisión porque no me gusta pelearme. Me apena que Chabelita no venga, pero lo peor de todo es que Hércules (el perrito) no va a volver al set. La culpa de todo esto lo tiene Christian Domínguez”, inició diciendo en tono sarcástico.

En otro momento, Edson Dávila argumentó que lo que contó no es mentira, pues en el mundo donde se desempeñan los bailarines se saben muchos secretos, que prefiere no contarlo.

“No he dicho nada de malo, ni por cubrir a nadie, ni a Christian Domínguez. He dicho mi realidad, cuando trabajaba de bailarín y bueno, las cosas que sabemos. Yo sé un montón de cosas, pero me las guardo para mí, pero Brunella me preguntó y yo en mi inocencia respondí” , acotó.

“No me he sentido presionado... Fuera de bromas no he podido dormir bien, yo soy amigo de todo el mundo en la televisión porque no me gusta pelearme en la vida real”, agregó.

¿Qué dijo Isabel Acevedo sobre Giselo?

Isabel Acevedo decidió responderle a Edson Dávila y se mostró decepcionada indicando que lo consideraba porque había compartido más momentos con él.

“Me lo esperé de todos, pero menos de Giselo. Somos compañeros de baile, nos hemos visto en las pantallas, pero he compartido un poco más con él (...) lo vi que se sintió un poco obligado”, dijo Isabel Acevedo sobre Edson Dávila.

Cabe precisar que Edson Dávila comentó el pasado romance de ‘chabelita’: “Tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”