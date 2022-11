¿LO SANCIONARON? Edson Dávila fue el gran ausente del programa ‘América Hoy’ este lunes 14 de noviembre. Su no presencia llamó la atención y se prestó a especulaciones de sus seguidores que habría sido sancionado tras declarar al programa ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, días atrás, las cámaras de Peluchín y Gigi Mitre abordaron al co-conductor para consultarle sobre Janet Barboza y su supuesta mala acción al estacionarse en un lugar para personas discapacitadas.

Los seguidores del magazine matutino recordaron esta declaración tras lo ocurrido con Gabriela Herrera y su expulsión de ‘El Gran Show’ por criticar duramente a ciertos personajes de América Televisión.

Cabe precisar que Gisela Valcárcel anunció en su último programa que Gabriela fue separada del reality de baile por incumplir el contrato que firmó con América Televisión.

TROME | Edson Dávila se ausenta de ‘América Hoy’

GABRIELA FUE EXPULSADA DE ‘EL GRAN SHOW’

Gabriela Herrera rompió su silencio con el programa ‘Amor y Fuego’ luego que Gisela Valcárcel anunciara EN VIVO que la bailarina fue expulsada por romper las reglas del canal y declarar a otro medio, en este caso, el magazine de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“¿Es verdad que es porque has hablado para nuestro programa?”, fue la pregunta del reportero, por lo que la también modelo no se silenció y lo afirmó. “ Lo que se ve no se pregunta ”, dijo.

Sin embargo, Gabriela Herrera arremetió contra Melissa Paredes y Giuliana Rengifo, puesto que ellas en algún momento también han emitido declaraciones para programas ajenos a América Televisión. “ Así como yo declaro, también declaran otras personas más. A todos deberían tomarnos por la misma cuerda, ¿no? ”, precisó.