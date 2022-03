Fiel a su estilo, Edson Dávila ironizó la polémica que surgió a raíz de la final del Miss Perú La Pre y se burló en pleno programa en vivo de ‘América Hoy’. El popular Giselo bromeó a las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza con las bandas que usan las modelos para los concursos de belleza.

Usando un terno blanco y rojo, Giselo llegó al estudio de América Televisión para coronar a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Esto luego que se refirieran al Miss Perú La Pre, donde salieron ganadoras las hijas de tres famosas, Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac.

“Hoy día las corono, lo que pasa que está de moda coronar, he traído bandas, no solamente a una, puede ser una, dos, tres, cuatro, ahora que está de modas”, dijo el carismático co-conductor. Sin embargo, eso no fue todo.

“Y ustedes saben de bandas, pero gástricas” , agregó desatando las risas de Ethel, Janet y Christian Domínguez.

JANET BARBOZA FUE CORONADA

Edson ‘Giselo’ Dávila fue el encargado de consagrar a la conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, como Miss Víbora 2022 tras la controversia suscitada en el ‘Miss Perú La Pre’.

“Si por decir las cosas como son me tienen que decir Miss Víbora, pues lo soy”, dijo la conocida ‘rulitos’.