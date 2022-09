¡QUÉ VERGÜENZA! Durante América Hoy, Edson Dávila, el popular Giselo, decidió llamar en vivo a su manager para que responda algunas preguntas, esto ante los cuestionamientos de sus compañeros, ya que afirmaron que el conductor lo había presionado.

“Hola Paolo, estamos en vivo en estos momentos en América Hoy y se pregunta todo el equipo, incluso los camarógrafos están angustiados por saber la respuesta, de si tu renunciaste o yo te obligué a dejar su carrera de ingeniero”, dijo Edson Dávila.

Ante ello, el manager respondió: “Si justo estaba viendo el programa y tengo que comentar que tu me obligaste a renunciar”, antes que continúe hablando Giselo decidió cortar la llamada.

¿Edson Dávila ‘Giselo’ no le paga a su manager?

El conductor de TV decidió volver a llamar a su manager para que diga cuánto estaba facturando trabajando con él.

“¿Hijito quieren saber cuánto comisionas? Menos mal no deje mi trabajo completamente porque tú hace seis meses que no me pagas ni un sol”, expresó.

El manager de Edson Dávila le hizo pasar vergüenza EN VIVO vía telefónica tras haberle consultado cuánto facturaba por gestionar la imagen de 'Giselo' en diversos negocios y emprendimientos. "Hace seis meses que no me pagas ni un sol" alegó el representante lo que desató risas entre los conductores e invitado de 'América Hoy'. (Fuente: América TV)

