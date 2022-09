QUÉ ROCHE. Edson Dávila está de cumpleaños y el programa ‘América Hoy’ le preparó una sorpresa al comunicarse con su madre para que le dedicara unas palabras, sin embargo, el carismático Giselo no esperó que le llamara la atención por su comportamiento en la bode de Ethel Pozo.

“Edson, no era una manera de comportarse en un evento tan importante, eso era un matrimonio, no una discoteca. Por favor, qué dirán, que su mamá no lo ha educado bien. Yo siempre les he enseñado a ti y a tus hermanos a comportarse bien, qué vergüenza ”, dijo.

Doña Ilmer también apareció en pleno magazine matutino con un ramo de flores y añadió: “Incorrecto, no me gustó. Yo dije ‘qué vergüenza’”, acotó.

Giselo es sorprendido con video de su mamá

EDSON DÁVILA DA SU DESCARGO

Al escuchar a su madre, Giselo lo tomó con respeto y le aclaró que todo era parte de una broma. Según dijo, Gisela Valcárcel no le gritó por subirse a podio en boda de Ethel Pozo.

“Estaba modelando, lo hice en broma, pero tampoco es como cuenta la gente que la señora Gisela me ha gritado, eso no ha sido así . Yo te he contado cómo es este mundo de la televisión, sobre todo la prensa que se inventa cosas. La señora Gisela y yo nos bromeamos todo el tiempo”, puntualizó.