Igualitos. El estreno de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ es uno de los más vistos de la cartelera nacional. Sin embargo, el parecido que existe entre Kang el Conquistador y Edson Dávila no pasó desapercibido por los usuarios.

Es así que un usuario decidió colgar un video en donde se ve al personaje interpretado por Jonathan Majors que existen variantes malvadas de él, e inmediatamente sale un video del popular ‘Giselo’ parodiando el programa de la ‘Señito’.

“Es parecido”, “La variante más peligrosa de Marvel”, “Deberían contratarlo”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que ha alcanzado miles de vistas.

‘Giselo’ es comparado con Kang el Conquistador

‘Giselo’ desliza que Michelle Soifer sería vetada por pelea con Ethel Pozo

Michelle Soifer y Ethel Pozo tuvieron una fuerte discusión EN VIVO en pleno programa de ‘América Hoy’. La cantante criticó que se la cuestionara por su forma de vestir, mientras que la conductora defendió la idea que “debe tener correa”.

Ante el incómodo momento, Edson Dávila ‘Giselo’ deslizó la posibilidad que ‘Michi’ no vuelva a ser invitada al magazine: “Prepárate más bien, Michelle, porque después de esto no vas a venir en un año”, dijo en referencia a que sería vetada del programa de la productora de Gisela Valcárcel.

