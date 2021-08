Durante una transmisión en vivo en el programa ‘América Hoy’, el polémico Edson Dávila, más conocido como Giselo, llegó a la Playa Miller de Lince para colocarse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. “Yo pongo el hombro”, dijo.

El artista no dudó en bromear con sus compañeras de conducción Ethel Pozo y Janet Barboza, pero a la vez exhortó a los peruanos a acudir a los vacunatorios a aplicarse su vacuna correspondiente.

“Quiero invitar a la población a que vengan por su segunda dosis, no están viniendo, yo les he dicho aquí que aunque sea donen desayunos, la gente va a venir”, sostuvo ante las cámaras bastante preocupado.

En medio del nerviosismo, un peculiar momento llamó la atención luego que ‘Giselo’ increpara a la enfermera de EsSalud por no enseñarle cuando sacó del frasco la dosis de la vacuna.

“Escúchame un ratito, ¿Y la cajita? No ha visto todavía el producto, pero no has abierto todavía el producto, por favor, ahí está”, remarcó.

Christian Domínguez y Ethel Pozo remarcaron que, pese a las bromas, ‘Giselo’ está en su derecho de hacer su queja porque todos los médicos de la salud, que estén vacunando, están en la obligación de mostrar la dosis que se está poniendo a la población.