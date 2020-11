Por: Lady Gamarra

Giulliana Barrios dijo que Yahaira Plasencia solo buscaría promocionar el lanzamiento de su nuevo tema al hablar del futbolista Jefferson Farfán y de su sonada ruptura sentimental.

A raíz de las imágenes difundidas saliendo de la casa de Jefferson no has querido ahondar en el tema, pero en los últimos días Yahaira está hablando de él, la ruptura y también de tu ‘ampay’...

Ya no he querido hablar más sobre eso (‘ampay’) , es más, no he visto las declaraciones de otras personas, pero imagino que es parte de la promoción que tiene que hacer. Debe ir a todos los canales, obviamente le harán preguntas y responderlas ayuda, de cierta manera, también con la publicidad (de su canción ‘Ulalá’).

Por cierto, te hiciste un ‘retoquito’ en los labios (ácido hialurónico) y te llovieron algunas críticas en redes sociales…

Me encantó cómo quedaron mis labios, siempre habrá críticas, pero carecen de importancia.

Te han comparado con Yahaira, porque ella se hizo lo mismo.

No puedo evitar que me comparen, lo han hecho con Sheyla Rojas y Yahaira, pero no me molesta.

Por otro lado, Yahaira Plasencia comentó que por ahora no tiene planes de iniciar una relación amorosa y estará dedicada a su carrera musical.

“No me veo saliendo con alguien, por ahora quiero dedicarle tiempo a la música. Si pasa algo se enterarán al toque porque hay cámaras que me siguen todos los días”, precisó en ‘Estás en todas’.

Jefferson Farfán: Giulliana Barrios pasó la noche en casa de ‘La Foquita’ TROME (Video: ATV)