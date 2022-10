Un nuevo tenso enfrentamiento se vivió la mañana de este lunes en América Hoy, cuando Giuliana Rengifo recordó que Julio Zeballos se refirió a ella como ‘camión’. La cantante se acercó al jurado del programa para encararlo: “¿Tú crees que yo soy un camión?”, dijo indignada.

“No es que crea, sino que creo que estabas bien subida de peso”, acotó Zeballos. “Bueno bien no, estaba un poquito en carnes, la televisión te sube 8 o 5 kilos más. Ojo, la gente que me ve en persona me dice que no estoy gorda”, respondió la cumbiambera molesta.

Julio se defendió y aseguró que lo que dijo fue que su bailarín no era un ‘cargador de camiones’ y consideró que fue ‘suave’ en sus declaraciones. “Otro que viene y se lava las manos, no es así Julio, las cosas se dicen directamente”, respondió Giuliana Rengifo.

“Yo no soy camión Julio, soy un ser humano, una mujer, y si bien es cierto estaba en mis carnes, no me voy a callar porque me están ofendiendo, hay que tener mucho cuidado en televisión con lo que se dice” , acotó la cantante.

Finalmente, Julio Zeballos le pidió disculpas, aunque Giuliana Rengifo lo interrumpió, hecho que generó que el jurado se retire del set de América Hoy. “Me voy porque no puedo hablar”, aseguró indignado.

