Giuliana Rengifo dio sus descargos en vivo y directo al programa 'Amor y Fuego' sobre el amorío que tuvo con Alfredo Zambrano años atrás. La cantante aseguró que ella estuvo en una relación amorosa con el notario, pero cuando él estaba soltero.

Pese a que en un primer momento la cumbiambera dijo que no se metió en un romance y que fue un amorío que terminó en su momento, Rengifo despotricó contra Alfredo Zambrano.

“Si me lo cruzo, no lo saludo porque me parece un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, dijo.

Esta declaración causó la sorpresa de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le preguntaron qué hizo el notario para que lo califique de esa manera o si es culpable de algo.

Giuliana Rengifo a Alfredo Zambrano: “Es un sinvergüenza, le hice el favor de callar muchos años”. Video: Willax TV

“¿Si derepente él me engañó a mí, quién lo sabe? Es un supuesto, yo estaba segura que estaba soltero. ¿Por qué tengo que saludarlo? No, no tendría por qué saludarlo. A Magaly sí la saludaría, pero a él no”, sentenció Giuliana Rengifo.

GIULIANA ECHA LA CULPA A ESPOSO DE MAGALY

Giuliana Rengifo remarcó que el notario Alfredo Zambrano tiene la mayor parte de la culpa que el público la señalara y cuestionara de haberse, supuestamente, metido en su relación amorosa con Magaly Medina.

“Simplemente yo creo que gran culpa la tiene él, que la gente me haya hecho un cargamontón. Llanamente no me da la gana de saludarlo”, sentenció.

“Yo creo que Magaly sabe todo, sabe la clase de persona que puede ser su esposo o que en algún momento. Estoy segura y pongo las manos al fuego, él estaba solo y yo estaba soltera”, añadió.

