Giuliana Rengifo se presentó este miércoles en ‘En boca de todos’ para hablar de la polémica que se levantó cuando las cámaras de Magaly Medina la ampayaron besándose con el notario pucallpino Paul Pineda. La cumbiambera aseguró que nunca tuvo una relación formal con el abogado y arremetió contra su esposa, quien, en unos chats difundidos por la urraca, la tildaba de interesada y la acusaba de haberse metido en su relación.

“En los chats sale perfectamente que ella dice que no quiere hacerle daño, que va denunciar a Magaly. Ella sabe perfectamente que no puede mentir y está mintiendo, no pensó que Magaly iba sacar las conversaciones” , dijo indignada la cantante en diálogo con el conductor de EBDT, Ricardo Rondón.

Asimismo, aseguró que sospecha que Katerine Tapia ha levantado toda esta polémica, al decir que quería que la urraca ampaye a su esposo al mismo estilo que Melissa Paredes y Anthony Aranda, porque quiere que su divorcio salga rápido. “Quizá quiere tener un tema de bienes, dinero, propiedades, que siempre se construye en uan relación de muchos años” , acotó.

Finalmente, Ricardo Rondón le preguntó si tenía algún mensaje para la esposa de Paul Pineda. “ ¿Por qué el daño? ¿acaso yo me metí en su relación? Yo no sé los motivos por los que ellos terminaron, esta relación, hasta donde yo sabía, lleva mal años. Ella termina en mayo y después yo no sé. Ellos se llevan muy bien por sus hijos hasta donde me dijo Paul, tienen una relación cordial, siempre se turnan para verse, ellos viven separados”, concluyó Giuliana Rengifo.

Giuliana Rengifo se muestra molesta con Magaly Medina

