La cantante Guiliana Rengifo afirma que el tiempo le dio la razón, después de que se difundiera el ampay de Eduardo Rimache saliendo con Jamila Dahabreh, y que a pesar del todo el daño que le quisieron hacer ella salió adelante.

“No tengo nada que decir de él (Eduardo Rimache), es mi amigo y puede hacer de su vida un carnaval”, indicó.

Pero a ti te hicieron un cargamontón y te acusaron de meterte en su relación.

Yo siempre dije que es mi amigo, desde hace dos años, y siempre lo vi con otras chicas.

¿Crees que el tiempo te dio la razón?

Sí, pero el daño que me han hecho se pagará porque existe un Dios.

Pasaste momentos duros...

Sí, pero como son las cosas, por ejemplo mi canción ‘Mujer peruana’ ganó en la web de una radio, a la gente le gusta. También estoy nominada como la artista de trayectoria femenina y hasta donde veo los votos, voy ganando. Entonces, siempre de algo malo tiene que salir cosas positivas.

Ves las cosas de manera positiva...

Estoy agradecida porque a pesar de las cosas que me han pasado, de todo el daño que han querido hacerme, han llegado cosas buenas.

¿Cómo vas a pasar las fiestas de fin de año?

Navidad con mis hijas y mi madre, para Año Nuevo tenía eventos en Piura, pero veremos qué pasa.

Yolanda Medina respalda a Giuliana Rengifo: “Arantxa Mori habló para hacerse conocida, quería fama”

La cantante Yolanda Medina respaldó a Giuliana Rengifo tras enterarse que Arantxa Mori la acusó de meterse en su relación de seis años con Eduardo Rimachi, de quien tiene entendido ‘que no es la primera vez que saca los pies del plato’.

“Para mi Giuliana tiene la razón. Creo que la chica (Arantxa) sale a hablar (a la prensa) para hacerse conocida. Si quería fama ahí está, un sol de fama para su hora loca”, dijo la líder de ‘Alma Bella’.

¿Conoces a Arantza?

No la conozco, sé quien es de vista, pero lo que sé del chico (Eduardo) es que no es la primera vez que sacó los pies del plato y ella nunca salió a quejarse. Solo diré que no vale la pena pelearse por alguien o por un hombre.

¿Qué le dirías a Giuliana?

Que tiene una suerte tremenda para elegir amigos.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo con tu agrupación?

Muy bien, seguimos con las giras a nivel nacional y produciendo más música para todo nuestro público. Como siempre, estoy muy agradecida con el respaldo de nuestros seguidores y vamos para adelante.

TE PUEDE INTERESAR: