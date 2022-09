QUIERE MÁS FAMA. Giuliana Rengifo se ha mostrado indiferente ante el ampay con el notario casado Paul Pineda y la respuesta de la aún esposa en el programa de Magaly Tv La Firme. La cumbiambera aceptó que aprovechará la polémica para lanzar su nueva canción, pero Ricardo Rondón le dio un mensaje EN VIVO.

“Yo tengo una canción que la iba a soltar a fin de mes, pero ella al quererse aprovechar para hacer rating de mi persona, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Por qué no puedo aprovechar estas circunstancias para vender mi trabajo, no es morbo ”, dijo.

Esto provocó que Ricardo Rondón le respondiera fuertemente: “ ¿Pero tu trabajo está por encima de tu dignidad? Tú misma lo acabas de decir, que esto te ha afectado como mamá”.

Giuliana Rengifo reaccionó a las palabras del conductor y señaló que lo hace para molestar a Magaly Medina y porque continúa trabajando en el ámbito musical.

“No nos vamos a dar manotazos de ahogado, lo he utilizado sí, para fregar sí, así como ella, también lo hago yo. ¿Qué problema hay?, quiero seguir trabajando, que me deje tranquila, soy soltera. Sin perjudicar a nadie, siempre lo he hecho” , acotó.

Giuliana Rengifo asegura que sacará disco

GIULIANA SE DIRIGE EN VIVO A MAGALY

Luego que Magaly Medina revelara que la esposa del notario pucallpino le pidió que describiera una supuesta infidelidad de Paul Pineda con Giuliana Rengifo, la cumbiambera apareció en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’ para arremeter contra la conductora.

“ Ella dice que tengo una obsesión con el señor (Alfredo) Zambrano, eso es falso . Lo único que busco es que usted, Magaly Medina, deje en claro que nunca me metí ni en su relación ni en la del doctor Pineda. Él es una persona separada y vive solo”, dijo

“Aténganse a las consecuencias, si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas . Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie se ha metido en tu relación”, precisó.