No se queda callada. El ampay protagonizado por Paul Pineda y Giuliana Rengifo es la noticia de la semana, durante la presentación de la cantante de cumbia en el programa ‘Amor y fuego’, la misma dejó entrever que lo presentado por ‘Magaly, TV la firme’, fue armado.

Esto es debido a que el propietario del establecimiento es Gino Arévalo, conocido actor cómico, además Rengifo cuestionó a Arévalo al decirle que es familiar de un integrante del equipo de investigación de Magaly.

“¿ Gino, tú no eres familiar de Jonatan Lara, investigador de Magaly?” , a lo que el cómico respondió: “No, me está llamando que quiere venir. Trabajó conmigo en Risas de América. No tengo ningún vínculo con Jonatan Lara”.

Después de la respuesta de Arévalo, Giuliana se disculpó: “Bueno, Gino, todo bien de verdad. La palabra está mal dicha, discúlpame, pero ya pasó, ya está...”, finalizó la cantante.

La cantante cree que Gino fue cómplice de Magaly Medina.

¿Cómo se conocieron Giuliana Rengifo y Paul Pineda?

Según Paul Pineda, conoció a Giuliana Rengifo en un concierto en julio. “Mi hijo me pasó la voz y la llevamos a la casa con una bailarina, tengo varios videos del show”, indicó el notario para Amor y Fuego en un enlace en vivo.

En ese sentido, aseguró que la cumbiambera no es su pareja, sino una amiga, pese al beso que protagonizaron. “Es una cantante profesional, la he contratado, pero no he salido con ella en plan gileo... es una chica muy guapa, soltera, pero es tema de conocerse y en un mes o dos meses no se conoce a la persona”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR