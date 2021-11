SE CANSÓ DE LA URRACA. Giuliana Renfigo se mostró incómoda por las indirectas que le envió Magaly Medina y el terapeuta de parejas Tomás Angulo durante su programa luego que la cumbiambera confesara un amorío con Alfredo Zambrano, esposo de la ‘urraca’.

Mediante un enlace en vivo desde Madrid para ‘Amor y Fuego’, la cantante de cumbia le advirtió a Magaly que si sigue enviándole indirectas, ella confesará toda la verdad sobre su breve romance con el notario.

“Me baño en aceite lo que puedan decir porque la gente no me conoce, la gente de mi entorno saben perfectamente cómo soy. Yo vengo trabajando desde hace 20 años en esto y no necesito de un Alfredo ni de una Magaly para seguir haciendo música”, arremetió.

Giuliana Rengifo amenaza a Magaly Medina por indirectas: “Saldré a hablar todo lo que me falta decir”. Video: Amor y Fuego

“Si siguen mandando sus indirectas y que se metan con mi hija, yo sí voy a salir a hablar todo lo que sé y todo lo que me falta por decir. Si van a hacer alguna indirecta, mejor que sea con nombre y apellido. Las cosas claras”, añadió dejando sorprendidos a Gigi Mitre y Rodrigo González.

GIULIANA RESPONDE POR CRÍTICAS EN REDES

Giuliana Rengifo aseguró que el público despotrica contra ella por las duras críticas que ha tenido Magaly Medina a las relaciones amorosas de un mes y medio, casualmente la que tuvo ella con Alfredo Zambrano.

“Yo no tengo rabo de paja, como tonta yo me he callado por 6 años, mi carrera está intachable, nunca me he metido con hombres casados y comprometidos. Si la gente sigue hablando y ella no pone un parche y sigue con sus indirectas, pues me va a conocer”, precisó.

