’Patinaron conmigo’ , dijo Giulliana Rengifo después que se promocionara, en una web de espectáculos, un supuesto ampay de ella con Christian Domínguez besándose en su auto.

”Es una patinada total. Están vendiendo humo. Esperaré esas imágenes porque venderán gato por liebre a la gente ”, dijo Rengifo.

¿Descartas que existan imágenes tuyas besándote con Domínguez?

Lo descarto totalmente.

¿De dónde crees que surge este rumor?

Hay una ‘mano negra’. No tengo enemigos, el Perú entero sabe que los únicos que podrían hacer algo contra mí son los fans de la señora Magaly. Eso es lo único porque no tengo enemigos. Aparte que ni en mis mejores épocas se me ha cruzado estar con Christian, somos amigos, conocidos, colegas. Ni siquiera tengo su número.

¿Te incomodan estas especulaciones?

Claro, porque Christian tiene su hogar. Soy una mujer soltera, obvio, pero él tiene su hogar, imagínate qué puede pensar Pamela (Franco).

Te están dejando como la ‘trampa’...

Imagínate, nunca. Es más, algunos piensan eso por lo de Magaly, pero nunca porque cuando estuve con Zambrano ellos no estaban juntos. Que la señora haya dejado entrever, en algún momento, que me metí en la relación, es totalmente falso y se lo puedo decir en su cara. Nunca he sido la amante de nadie.