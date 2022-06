Giuliana Rengifo usó sus redes sociales para comunicarles a sus seguidores que decidió someterse a una cirugía de reducción de busto, ya que sus el volumen de sus senos le ocasionaba dolores de espalda y otros malestares.

A través de la página de Instagram de la Dra. Estrella Rojas, además de en sus propias historias, la cantante de cumbia contó que había tomado la decisión de reducirse el pecho por un tema de salud.

“Me voy a someter a un levantamiento y reducción mamaria porque de verdad siento que lo necesito, más allá del tema estético, es un tema de salud, porque la espalda me duele muchísimo, no puedo dejar de usar brasier, siempre tengo que estar con el brasier y las tiritas hacen un peso en mis hombros y me deja marcado y duele muchísimo. A la hora de dormir también es muy incómodo... se me dificulta estar erguida todo el tiempo”, aseguró Giuliana Rengifo.

Por su parte, la doctora Rojas aseguró que la cantante necesita la operación de reducción de senos. “ Hemos encontrado un exceso de piel y eso genera un peso y genera que la mama no esté en una posición ideal y hace que ella sienta esa pesadez ”, acotó la especialista.

Finalmente, Giuliana Rengifo le pidió a su médico que le de una forma adecuada a su busto pero que no se reduzca muchas tallas.

