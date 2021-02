EN POLÉMICA. La cantante Giuliana Rengifo le brindó su apoyo a sus colegas que trabajan durante la pandemia y aseguró que apoya a los que hacen polémicos ‘privaditos’, prohibidos en esta segunda ola del coronavirus en el Perú.

“Yo los entiendo porque la necesidad es grande, hay compañeros que la están pasando muy mal y tienen que trabajar. Yo no lo haría, no he tenido ningún privado, pero no tengo tanta necesidad, gracias a Dios tengo un hogar que me respalda, mi esposo, algunos ahorros, pero yo los apoyo”, indicó. (M.C.)

Cabe indicar que hace casi un mes, Giuliana Rengifo se pronunció a favor de ‘Son Tentación’, luego que sus integrantes y fanáticos fueran intervenidos en la grabación de un videoclip en Ica, pasado el toque de queda.

Aseguró sentirse identificada con la situación que viene atravesando la orquesta. “Qué pena, este put... virus nos jod... todo, ya queremos trabajar y no podemos. El virus no se irá hasta que todos estemos vacunados”, comentó la artista en un video publicado por la cuenta de Instarándula. De inmediato, varios usuarios le contestaron que todos deberían respetar las normas dispuestas por el gobierno para evitar los contagios.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Josimar infringe cuarentena y hace fiesta en casa de playa para celebrar tenencia de su hijo

Cuarentena total: Todas las actividades que puedo hacer sin solicitar PASE LABORAL

Paula Manzanal termina su amistad con Sheyla Rojas porque le envió un video íntimo a su expareja

Que el ‘Tigre’ se amarre bien los pantalones, meta una videollamada y aconseje a esos peloteros que son noticia por travesuras fuera de las canchas

Sheyla Rojas es captada besando al empresario Simón Sánchez Alayo por las cámaras de Amor y Fuego

Lucía de la Cruz ‘templada’ de nuevo chibolo y se entera EN VIVO que tenía 24 años: “Dijiste que tenías 26″

Karen Schwarz lanzó su nueva línea de ropa y puso a desfilar a su madre y a su suegra

‘Los Años Maravillosos’, la exitosa serie de los años 90 que tuvo un abrupto final | FOTOS | VIDEOS