Arantxa Mori, conocida miembro del grupo ‘Vanessa y las tremendas’ confesó que su exenamorado, el abogado Eduardo Rimachi, la habría traicionado con Giuliana Rengifo, llegando a presentar pruebas de su engaño. Además, Magaly Medina anunció que ella estará en el set para declarar su testimonio.

En el último avance del programa de la ‘urraca’, se muestra un audio donde Arantxa estaría hablando con su expareja e indica que odia a la cumbiambera de Agua Bella. “Yo la odio a esa mujer, la odio, por todo lo que me ha hecho. P or todo lo que me está haciendo. Te lo juro, la odio y cuando hables con ella porque seguramente sigues hablando con esa mujerzuela. Dile eso, que va a pagar por todas las cosas, por todo el daño que me ha hecho ”, dice llorando.

La cantante Arantxa estará en el set de Magaly Medina para explicar el engaño de su enamorado con Giuliana Rengifo.

En la emisión de Magaly TV La Firme, presentaron el caso de Arantxa, quien fue engañada por su exnovio con Giuliana Rengifo. “Ella acusa directamente a la cumbiambera Rengifo de haberse metido de una forma bastante abrupta y desenfadada en su relación”, presentó Magaly Medina.

La cantante asegura que Rengifo se metió en una relación de seis años. “La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero, no la aprobaba , ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, explicó.

Asimismo, indicó que encontró un brasier en la habitación de su enamorado. “Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar (...) Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía , estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, señaló.