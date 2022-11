Arantxa Mori y Vanessa Valencia, de la agrupación ‘Vanessa y las tremendas de la cumbia’, se presentaron este lunes en ‘D’ Mañana’ para contestarle con todo a Giuliana Rengifo, quien en entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre dio a entender que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo.

“Yo cuando me voy de viaje, me voy con trabajo, yo no finjo que me voy de viaje y después hago otras cosas”, refirió la cumbiambera hace unos días en Amor y Fuego.

Sobre estas declaraciones, Arantxa aseguró que no tiene que colgarse de nadie para tener trabajo y menos de una persona con una disque ‘trayectoria limpia, pero hecha a base de escándalos’. “Nadie se acordaba de la señora, tuvo que hablar de Magaly para que pueda volver a tener trabajo”, refirió.

Además, habló sobre la supuesta indirecta de Giuliana Rengifo donde habría dado a entender que ella y su agrupación se dedicaban a la prostitución. “Tendrá pruebas para haber dicho lo que ha dicho, espero se restracte de lo que ha dicho porque es muy grave, ella está directamente hablando de mi persona y tratando de decir que yo me dedico a otras cosas”, dijo molesta.

Por su parte, Vanessa Valencia aseguró que todas las personas del medio las conocen desde hace mucho tiempo y a su colega también. “De dónde sale, qué cosas ha vivido, cómo genera ella, como para que venga a mencionarnos a nosotros. Con el trabajo que nos cuesta día a día... Hoy estoy pasando problemas muy serios que ni siquiera los puedo afrontar como para que ella venga a mencionar a toda la orquesta, que vivimos cosas muy difíciles para salir adelante y que mencione que nosotros nos dedicamos a otras cosas... ella no tiene ni verguenza de sus hijas, de todo lo que hace para salir día a día, salir buscando a alguien para que la saque, metiéndose en una relación. Arantxa ha convivido con Eduardo muchos años, sabemos todo lo que ha vivido mucho tiempo”, refirió.

En ese sentido, se preguntó qué trayectoria tiene Giuliana Rengifo. “Tiene que hablar de alguien para salir, porque si no nadie la recordaba”, agregó indignada.

TE PUEDE INTERESAR

Gian Marco reacciona tras perder 30 mil seguidores en redes: “Me siguen diciendo soberbio y déspota”

Dalia Durán rechazó víveres para sus hijos porque John Kelvin lo envío mediante otra persona, revela familiar

¿Qué hizo el Loco Vargas mientras Tilsa se casaba?: “Saludó al público con el torso desnudo”, dice Metiche