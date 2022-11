UNA TELENOVELA. Arantxa Mori, cantante de ‘Vanessa y las tremendas de la cumbia’, rompió su silencio y narró el calvario que pasó durante el último año, desde que su expareja, el abogado Eduardo Rimachi, conoció a Giuliana Rengifo. Según aseguró, la concursante de El Gran Show destruyó su relación de seis años.

La cantante contó que tenía planes de casarse y formar una familia con su novio hasta que este conoció a la cumbiambera. “La conoció hace casi un año, por ella comenzamos a tener problemas. Yo me entero de su amistad en enero, no la aprobaba, ella tenía gestos, intenciones que no eran de una amiga, se quedaba a tomar hasta altas horas de la noche”, reveló para Magaly Tv La Firme.

Segun el programa de la urraca, Giuliana Rengifo era invitada a cantar en la campaña política de Rimachi, que en ese tiempo se postulaba para la alcaldía de Santa Anita. Asimismo, Aranxa Mori comentó que el 15 de febrero pasado ella se fue a trabajar a una presentación y vio que la cumbiambera estaba en la casa de su novio cantando.

“Supuestamente le pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de la manager. Yo veo los estados donde ella está cantando a la cámara. Yo sé, por allegados a ella, que ella decía que le gustaba mi novio y que me lo iba quitar ”, comentó. Por si fuera poco, narró que otro día vio una historia de Rengifo maquillándose en la casa de su pareja y le reclamó por ello. “Él me dijo que estaba trabajando, supuestamente le había pedido prestada la casa, pero ella mandaba indirectas”, acotó.

Por otro lado, contó que en una oportunidad encontró un brasier en el cuarto de su pareja. “ Yo llegó y encuentro un sostén en el cuarto de él, él me dijo que no sabía, estoy segura que era de ella, él me dijo que usaban el cuarto de visitas, pero qué hacía el brasier en el cuarto de él”, dijo indignada.

Además, Arantxa Mori mostró varios videos donde, supuestamente, Giuliana Rengifo le mandaba indirectas. Finalmente, decidió terminar la relación con Eduardo Rimachi en julio de este año pero la retomaron en octubre. “ Yo veía que en la madrugada ella llamaba y escribía, él le cortaba” , comentó.

MANAGER DE GIULIANA LLAMÓ BASURA A ARANTXA

Según narró, el pasado fin de semana asistieron a la inauguración de un bar en Santa Anita, donde Giuliana fue contratada para cantar. En ese momento, la manager de la cantante le armó un tremendo escándalo a Rimachi por, supuestamente, haber llevado a su pareja. “Le gritaba desesperada y le pedía que me saque. ‘Piensa Eduardo, vas a cambiar a la basura por lo mejor’, esa basura aparentemente era yo ” , dijo indignada.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso para teminar la relación de seis años fue un video que subió Rengifo en el cuarto del abogado. “Ese es un video antiguo, del tiempo cuando él y yo estábamos, dio a entender que había pasado la noche con él”, acotó Arantxa.

“Es una mujer mala, manipuladora, calculadora, astuta, que no tiene reparos en pasar por quien sea para conseguir lo que quiere, parece que lo disfruta, pareciera que le gustara lo ajeno, no puede fijarse en un hombre soltero”, aseguró.

Aranxa Mori contó que Giuliana Rengifo le escribía y llamaba a su novio, el abogado Eduardo Rimachi, durante las madrugadas.

