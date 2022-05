Guliana Rengifo se pronunció la tarde de este jueves luego de los fuertes ataques de Magaly Medina, quien arremetió con todo contra ella por seguir hablando de su pasado romance con el notario, Alfredo Zambrano, actual esposo de la urraca.

Según la cantante, la conductora de Magaly Tv La Firme está ‘dolida’. “ Como mujer seguro está dolida , pero bueno, fue una relación que ya pasó hace mucho tiempo, no fue duradera pero lo que pasó queda entre nosotros”, acotó.

Asimismo, criticó que la urraca le haya lanzado fuertes calificativos y aseguró que no la considera una periodista. “Ella siempre se jactó de defender a las mujeres pero creo que poniendo esos calificativos... para mí no es una periodista, es una opinóloga, es una señora que tiene un programa basura ”, indicó, al mismo tiempo que afirmó que la pelirroja no es digna de criticarla.

GIULIANA RENGIFO: EL NOTARIO MIENTE

Por otro lado, Giuliana Rengifo aseguró que el notario Alfredo Zambrano siempre fue cariñoso y detallista con ella y negó que haya sido un ‘snack’, tal como Magaly Medina lo afirmó. “Eso es lo que le pudo decir él a ella”, refirió la cantante.

“Él está mintiendo” , agregó la artista. “Yo creo que él tiene su consciencia sucia y ella es una víctima más” , acotó.

GIULIANA CREE QUE MAGALY ESTÁ DETRÁS DE PÁGINA DE AMPAYS FALSOS

Finalmente, Giuliana Rengifo se refirió a un reciente rumor que salió de una página web de espectáculos, donde anunciaron un ampay de ella con Christian Domínguez. “Empecé a chequear la página y era sola y netamente del programa de la señora, entonces te da qué pensar. A mí me han mandado pantallazos de mucha gente que me dice que ella está ligada, el programa, sus fans... incluso lo repostea el productor y la propia señora” , refirió.

Giuliana Rengifo cree que el notario le mintió a la urraca y que ella es una víctima más. Sin embargo, lamentó que le haya puesto fuertes calificativos y puso en duda su defensa de la mujer.

TE PUEDE INTERESAR

Fiorella Retiz anuncia que contará su verdad: “Cuando termine todo esto, me puedo sentar a contar cosas”

Lady Guillén se preguntó si excongresista Paul García Oviedo estaría detrás de restricción para que Pancho vuelva al país

Bailarina de ‘María Pía y Timoteo’ pulveriza a conductora: “Me gritó la ‘bit...’, por una estupidez”