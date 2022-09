¡Lo cuenta todo! En una entrevista realizada en conocido medio local, Giuliana Rengifo aseguró que fue vetada de Panamericana Televisión, canal en donde trabaja Karla Tarazona.

Según explicó la excantante de ‘Agua Bella’, la razón por la cual fue excluida es por la amistad que tiene con Leonard León y su pareja, Olenka Cuba.

“Por ejemplo, en el programa de la mañana dónde está Kurt (en Panamericana), yo me quise presentar y no me dejan presentarme en ese programa porque simple y llanamente soy amiga de Leonard y soy amiga de Olenka . He querido entrar al 9, y no he podido, entonces yo creo que no deberían hacer ese tipo de cosas. Una cosa es tu vida personal y otra cosa es tu carrera, tu trayectoria y lo que tú haces”, expresó, Rengifo.

Giuliana Rengifo también estaría vetada de ATV

La cantante también expresó su molestia con Magaly Medina, ya que la acusa de vetarla en ATV; canal en donde labora la ‘Urraca’ y no dudó en dejarle un contundente mensaje:

“ Siento que estoy vetada en canal 9, dónde obviamente es Magaly Medina , pero al final cuando uno se muere, todos somos iguales, y yo creo que acá no debería ser eso. Lo pasado, pasado, yo creo que ella es la reina del show y debe estar acostumbrada a estas cosas.

“Osea, ¿ella sí puede rajar y ponerle apodos a la gente? ¿Bajarles la moral y dañar psicológicamente a la gente, a nosotros los artistas? Pero, cuando ella recibe su propia medicina, dice ‘Se está colgando, se banderea que ha estado con mi pareja’, esas cosas. Uno da y tiene que aprender a recibir también. lo que da. Acá todos nos mojamos, estamos en el mismo medio, no hay más que nadie solo porque tienes dinero, ni Gisela Valcárcel déjame decirte”, finalizó Giuliana.

