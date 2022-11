¡ASU! George Neyra era el bailarín que acompañaba a Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’; sin embargo, a través de un video de TikTok, el joven anunció que no se presentaría junto a la cantante este sábado.

“Acabo de recibir una noticia que me pone desconcentrado. Ya no voy a estar este sábado a la gala de El Gran Show para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado pues no no voy a estar, acabo de recibir el comunicado”, expresó.

Al parecer el joven fue “separado”; no obstante, no le habrían brindado sus razones, ya que eso dice él mismo. “Ellos tendrán sus razones, las sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho que decir, pero prefiero mantenerme callado”, agregó.

¿El gran show despidió a George Neyra?

¿Qué pasó con Giuliana Rengifo y George Neyra?

La gala del 29 de octubre, Giuliana Rengifo se encontraba sentenciada y se junto por sus hijas para presentarse y lograr salvarse; sin embargo, durante su baile sufrió una aparatosa caída que le resto varios puntos.

La misma Janet Barboza, quien estuvo de jurado invitada, la calificó con -1 punto, sorprendiendo a la cumbiambera, ya que tras la caída se levantó y continuó su presentación.

