QUÉ PASÓ. Las conductoras de ‘América Hoy’ sorprendieron esta mañana al revelar que George Neyra, el bailarín de Giuliana Rengifo en ‘El Gran Show’, no se apareció en el ensayo del día martes 1 de noviembre. Según mencionó Ethel Pozo, el artista se habría juergueado por las fiestas de Halloween .

“El día lunes todos vinieron a ensayar, artistas con sus bailarines, ahí estuvo Giuliana con George Neyra pese a lo que pasó (la caída). El día martes, el feriado, tras las fiestas de Halloween, no apareció la pareja de Giuliana Rengifo. Empezaron a llamarlo, preocupados, han llamado a su familia, su mamá , y al parecer no lo ubicaron”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

La ausencia del bailarín en los estudios de América Televisión se da luego que su pareja Giuliana Rengifo sufriera una caída en pleno escenario del reality de baile. Tras esto, el magazine matutino lo cuestionó duramente al ser una supuesta coincidencia con la mayoría de sus parejas famosas .

Según Janet Barboza, nadie sabía dónde estaba George, hasta que ayer por la noche lo ubicaron. Ante esto, Ethel Pozo atribuyó: “ No había dormido, había tomado algo ”.

George Neyra es el bailarín de Giuliana Rengifo en El gran show

BAILARÍN DICE QUE FUE RETIRADO DE ‘EL GRAN SHOW’

A través de un video en sus redes sociales, George Neyra anunció que fue separado de ‘El Gran Show’ sin entender las razones exactas. Según expresó, recibió un comunicado por parte de la producción.

“Acabo de recibir una noticia que me pone desconcentrado. Ya no voy a estar este sábado a la gala de El Gran Show para toda esa gente que esperaba verme ahí este sábado pues no, no voy a estar, acabo de recibir el comunicado (...) Ellos tendrán sus razones, las sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho que decir, pero prefiero mantenerme callado”, aseguró.