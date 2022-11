Giuliana Rengifo continúa en la competencia de ‘El Gran Show’. En la siguiente gala, la cumbiambera se enfrentará a Leysi Suárez, quien también está en sentencia, también habló sobre su baile e hizo una revelación.

La cantante indicó que hará lo posible para ganar a la exvedette. “Leysi siempre dice que baila, más que yo”, comentó. Sin embargo, informó que ya tendrá una nueva pareja en la pista. “Estoy en sentencia, pero yo espero salir porque, realmente, el baile que estamos haciendo, junto con mi tercer bailarín, está muy bueno . De verdad, rajarse, a dar todo”, manifestó.

Giuliana Rengifo y Leysi Suarez se enfrentarán en un versus de infarto en EGS

Giuliana Rengifo no le importa las críticas

En las últimas semana, Giuliana Rengifo ha sido protagonista de la acusación de Arantxa Mori, quien asegura que la exintegrante de Agua Bella destruyó su relación de 6 años con Eduardo Rimachi. Asimismo, ella demostró pruebas que la delatan en Magaly TV La Firme.

A pesar de ello, la intérprete de ‘Agua de veneno’ afirma que las críticas no la perjudican. “ Si estás en el medios, tienes que aguantar ametralladora, comba, todo o que sea. A veces no es así porque somos seres humanos y también tenemos nuestros sentimientos, pero ante cámaras siempre hay que mostrarse bien, feliz. Ahorita, no hay tiempo para ponerse triste ”, indicó.

Finalmente, ella agradece con estar en ‘El Gran Show’ y que todo es un espectáculo. “ Estoy bendecida porque tengo trabajo (...) Todos sabemos cómo es la televisión, sabemos cómo es el show. A veces, la gente cree todo lo que ve en tele”, agregó.