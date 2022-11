QUÉ ROCHE. El triángulo amoroso entre Arantxa Mori, Eduardo Rimachi y Giuliana Rengifo continúa. Esta vez, la cumbiambera fue calificado como ‘el ganchi’ por el empresario para que se pueda beneficiar de cierta ayuda en los medios.

Según el chat de WhatsApp que compartió Arantxa, ella le lanza duros calificativos ante la posibilidad que le sea infiel, sin embargo, él le explica qué es realmente Giuliana Rengifo para él.

“ Mira, te voy a decir algo rápido. Conseguí ya entrevista en radio Exitosa y ella es el gancho. Giuliana es una amiga de medios que conocí en la campaña , le comenté de radios y me abrió esa puerta. (Giuliana) es una suerte de intermediario por la amistad que tiene con una amiga... Estás lejos de la suerte”, se lee a Eduardo Rimachi.

Además, en otro momento, Arantxa compartió videos al programa ‘Amor y Fuego’ donde demuestra que realmente tuvo una relación de largos años con Eduardo Rimachi, esto a fin de desmentir a la cantante.

El vínculo de Giuliana Rengifo y Eduardo Rimachi.

ARANTXA ARREMETE CONTRA GIULIANA

La integrante de ‘Vanessa y las tremendas’, Arantxa Mori tildó de ‘cínica’ a Giulliana Rengifo, a raíz que la cantante desmintió haberse metido en su relación sentimental.

“ He podido ver las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación y me parece que la señora (Giulliana Rengifo) tiene un gran cinismo para mentir . Me he quedado en shock con su cinismo y con todas las cosas que ha dicho en televisión. Ella (Rengifo) habla de mi relación (con Eduardo Rimachi) como si la hubiera pasado conmigo. ¿Qué le pasa? Una relación es de 2, no de 3. Ella asegura cosas totalmente falsas”, expresó Mori.

Giulliana, deslizó que estarías buscando colgarte de su imagen…

Le quiero aclarar a esta mujer que ella no me va a dar trabajo porque jamás me colgaría de una persona que tiene una trayectoria de escándalos y que su reputación está por los suelos, así que se ubique, por favor. Es una mujer que no tiene talento, sino se ha dado a conocer por sus escándalos y por revelar que tuvo algo con el notario (Alfredo Zambrano).

¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que dijo Giulliana en las entrevistas que dio?

Ha dicho muchas cosas falsas e incluso dejó a entrever que cada vez que viajo a trabajar, me voy para hacer otras cosas. Solo le digo que ya bastante tiempo la he soportado y callé muchas cosas, pero como sale a decir tanta necedad, no me quedaré callada y si me tengo que defender de sus ataques, lo haré y con pruebas.

Giulliana aseguró que jamás ha tenido algo con tu expareja y que solo son amigos… ¿Le crees?

Ella sabe muy bien todo lo que ha hecho, se ha contradicho en las cosas que ha dicho en las entrevistas que le han hecho y si ha dicho que no ha tenido nada con mi expareja es porque no le queda de otra. Nunca va a aceptar que fue la amante o que tuvieron algo, así que le queda decir que solo son amigos porque sabe que nadie la oficializa. Esa mujer me da pena, hasta dónde puede llegar con tantas mentiras.

¿Piensas iniciar una acción legal en contra de Giulliana?

No me quiero adelantar a los hechos. Estoy conversando con mi abogado, así que todavía no puedo hacer nada oficial, pero tampoco es algo que descarto. Hay que tener mucho cuidando con lo que uno dice en televisión