¿ENAMORADA? Tras el escándalo mediático que vivió el año pasado en su vida amorosa, Giuliana Rengifo parece haber encontrado el amor nuevamente y se trataría de un misterioso galán, con quien se lució muy cariñosa en su viaje a Cusco.

El portal de Instarándula difundió fotografías de la cumbiambera, donde aparece abrazando al desconocido hombre, también dando besos volados y en plena ciudadela de Machu Picchu . Giuliana Rengifo ha compartido fotos de su viaje completamente sola, sin embargo, salieron a la luz estas postales.

TROME | Giuliana Rengifo se luce con galán

“ Las señales de una relación que Giuliana sube porque ya nadie le da bola en la televisión ”, menciona una ‘ratuja’ de Samuel Suárez, mientras que él responde: “Jajaja, malos son para comentar, pero ahí les va el chisme del fin de semana”.

GIULIANA CONFIRMA QUE ESTÁ EN SALIDITAS

En una reciente entrevista con Trome, Giuliana Rengifo confirmó que está saliditas con un nuevo galán, quien aseguró, la está engriendo en Cusco.

“No me oculto de nadie porque no estoy haciendo nada de malo. Estoy en Cusco desde hace 4 días, pero ya regreso a Lima el día lunes. Estoy relajada, tranquila, en paz y feliz. Me lo merezco porque soy una mujer trabajadora y buena madre. Yo creo en el amor, nunca he dejado de creer, así que ya me tocaba. Se podría decir que va por buen camino el galán, pero no me quiero apresurar, quiero ir paso a paso para que las cosas marchen bien ”, dijo.

Al ser consultada sobre si compartirá una foto romántica con su nuevo amor, la cumbiambera acotó que el hombre es de perfil bajo y no está metido en el mundo del espectáculo.

“Aún no, él no es del medio, es perfil bajo y tengo que respetar su posición. Sin embargo, yo no me escondo de nadie, si me ven con él, me verán porque no me escondo ni me esconderé porque no hago nada de malo . Jamás le he hecho daño a nadie, jamás me he metido en alguna relación, así que puedo decir que siempre he tenido la conciencia limpia y tranquila”, señaló.