La cantante Giuliana Rengifo envió un comunicado para aclarar lo sucedido con Tomás Ángulo, de quién dijo haberse sentido acosada cuando llevó una sesión de terapia con él. Al respecto, la cumbiambera se retractó y negó haber sido víctima de alguna mala práctica.

En el mensaje , Giuliana Rengifo, además, le pide disculpas a Tomás Angulo y a todas aquellas personas que se hayan sentido afectadas por sus palabras. Además precisó que todo se trató de una percepción suya.

Giuliana Rengifo retrocede contra Tomás Angulo: “No me acosaba, me sentía intimidada por sus miradas”. Video: Amor y Fuego

COMUNICADO DE GIULIANA RENGIFO

En los últimos días, frente a unas declaraciones que de manera espontánea y transparente brindé durante una entrevista en el Programa de Espectáculos “Amor y Fuego” del canal Willax TV, se ha venido sosteniendo erradamente, en diversos medios de prensa, que he afirmado que fui acosada por el señor Tomás Angulo Mendoza cuando recibía terapia psicológica.

Al respecto, debo aclarar que en ningún momento afirmé haber sufrido acoso alguno de parte del indicado profesional o que él se haya propasado durante las referidas sesiones de terapia psicológica que me brindó. En la indicada entrevista me limité a comentar la percepción personalísima que tuve, esto es, un sentir propio de mi ámbito interno, absolutamente subjetivo , pero que nunca tuvo la intención de afectar la honra y reputación del psicólogo Angulo Mendoza, quien en ningún momento exteriorizó acto o insinuación alguna que implique abuso de la confianza depositada en él, como persona y profesional, por lo que descarto tajantemente haber sido víctima de acoso alguno de su parte.

Con el presente comunicado, que hago de público conocimiento al no poder remitir misiva de respuesta directa a la carta notarial enviada por el señor Tomás Angulo Mendoza, dado que me encuentro laborando en el exterior, doy por aclarada cualquier confusión que pudieran haber generado mis palabras, ofreciendo las disculpas del caso a quienes pudieran haberse sentido afectados con las mismas.

GIULIANA LE RESPONDE A MAGALY MEDINA

Giuliana Rengifo no tardó en responder a Magaly Medina, quien aseguró que su esposo Alfredo Zambrano se avergonzaba de haberla tenido como ‘snack’. Además, la norteña también se pronunció sobre la advertencia que lanzó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien dijo que el notario ya le mandó una carta notarial a cantante.

“Con respecto a indirectas o insultos... es cuestión de ella. Yo me considero una mujer de verdad, trabajadora, por el hecho que no tenga el estatus social que ella ha alcanzado no quiere decir que me pueda descalificar como mujer”, dijo Giuliana a Trome.

¿Te consideras un ‘snack’?

No sé qué tanto saca cara por las mujeres y luego me califica como snack. Eso es bajo total. Yo no me considero un snack. En todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar. Me considero una mujer de verdad, guerrera, luchadora y puedo estar con el hombre que yo quiera.