Giuliana Rengifo visitó el programa de YouTube “¿Y ahora qué?” de Manuel Paz Soldán y Christian Bayro, exreporteros de ‘En Boca de Todos’, y se defendió tras desatar polémica por sus vínculos con el notario Paul Pineda y Eduardo Rimachi, expareja de la bailarina Arantxa Mori.

La cumbiambera reiteró que nunca se metió en una relación y que las fuertes acusaciones en su contra forman parte de una campaña de desprestigio promovida por Magaly Medina. Ella dice estar segura que la ‘Urraca’ no le perdona que haya revelado que tuvo un romance con su esposo Alfredo Zambrano, y que esto se lo habría confirmado gente que trabaja en su programa de espectáculos.

“Dentro de su producción hay gente que me cuenta muchas cosas, entre ellos me dicen que la señora Magaly Medina me tiene mucha cólera”, aseveró.

En otro momento, Giuliana Rengifo no pudo evitar quebrarse al recordar todos los adjetivos que le ha dicho la presentadora de “Magaly TV: La Firme”.

“Lloro de impotencia, da rabia, da cólera que te involucren en cosas que tú no haces. Qué ganas de vender ese ampay como casado, pero es separado. Quien no ha hecho su vida después de casado. Si vas a decir algo, dilo sin adjetivos. ¿Por qué decir runrun? ¿Por qué decir snack? ¿Por qué decir, que tiene gustos feos? Decir pelandusca. Ya poniendo adjetivos a una mujer de esa forma, yo creo que no está bien”, sostuvo entre lágrimas.

Sobre la demanda que ha iniciado en contra de Magaly Medina por llamarla pelandusca, la cantante piurana reiteró que no teme perder, pero que llegará hasta las últimas instancias para defenderse.

“Yo le mandé una carta notarial y ella dijo que no me lo había dicho directamente cuando mi imagen estaba ahí. Una vez se fue a la cárcel, hay mucha gente a la que le está haciendo daño, hasta donde yo sé hay mucha gente que sí la va a demandar. (…) Así yo gane o pierda, yo quiero enseñarle a mis hijas a defenderse, a que nadie tiene el derecho de venir a pisotear a calumniar o a fregar tu imagen”, agregó.

