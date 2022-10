En la última edición de ‘El Gran Show’, Giuliana Rengifo minimizó a Leysi Suárez al decir que ella es un “adorno” por ser bailarina. Estas declaraciones ocasionaron que la coreógrafa Alejandra Sánchez se molestara y arremetiera contra la cantante de cumbia.

“ Quiero hablar de un comentario que hizo Giuliana que los bailarines somos relleno, hay una diferencia en estas alturas de la vida con bailarín y artista . Bailarín puede ser cualquiera, artista hay bastante qué decir sobre eso. No somos un relleno, qué haría un cantante sin bailarines, ¿se vería igual? creo que no”, dijo.

Ale explicó que le incomoda la ligereza con la que se habla el tema de la danza, puesto que no es “fácil” como muchos creen.

“ No somos un relleno, somos pieza importante y clave para cualquier artista . No es un relleno. Una persona en escena cumple una función y por lo tanto no es un adorno”, acotó.

COREÓGRAFA ‘CUADRA’ A GISELA VALCÁRCEL

Gisela Valcárcel volvió a encender la polémica al defender a Giuliana Rengifo por llamar “adornos” a los bailarines. La conductora de ‘El Gran Show’ se enlazó telefónicamente con el programa ‘América Hoy’ para defender a la cumbiambera y ‘aterrizar’ a la coreógrafa Alejandra Sánchez, quien estaba en el set.

“ Ale, yo he sido adorno en muchas ocasiones y obras de teatro importantísimas . No se nos dice adornos por una maqueta, tú sabes perfectamente el lenguaje teatral, lo conoces, es una extra. Yo he sido extra mucho rato, y creo que cuando Giuliana lo dijo, ok, mientras uno canta y toma la primera parte del escenario, atrás hay algo lindo que lo hace ese cantante”, dijo ‘la señito’.

Sin embargo, la coreógrafa no tuvo la mejor reacción y señaló que no está de acuerdo con ella, puesto que los artistas deben ayudar a los bailarines con la performance.

“ No estoy muy de acuerdo (contigo) . En el caso de la competencia estamos pensando mucho en Giuliana y claro porque es la figura que representa en este momento, pero no estamos pensando en el bailarín, en la técnica que se emplea para hacer más ligera y poder ayudar al bailarín, entonces hay un riesgo ”, precisó.