Giulliana Rengifo manifestó que Karla Tarazona solo ‘genera morbo’ al exponer sus problemas judiciales en televisión nacional con el padre de sus hijos, Leonard León.

Giulliana, tengo entendido que eres amiga de Leonard. ¿Qué te parece que se haya negado a firmarles el permiso para que sus hijos viajen a Disney?

Todos tenemos problemas en algún momento con nuestras exparejas, pero creo que esos temas deben guardarse bajo siete llaves y no exponerlos a los medios de prensa, más que nada por los niños. La mamá (Karla) sale a hablar del papá (Leonard), los niños crecen, lo pueden ver en YouTube y existe el bullying, así que esos temas deberían arreglarse por la vía judicial directamente. A Leonard lo aprecio mucho, lo conozco hace muchos años, tengo una amistad con él, con su esposa y conozco muy de cerca todo lo que está pasando .

¿Karla Tarazona también es tu amiga?

No. Nunca fui su amiga. Trabajamos en el mismo medio y siempre nos hemos tratado con respeto. Es más, he pedido muchas veces ir a su programa (‘D’ mañana’) y me ignoran . Creo que me tienen vetada por ser amiga de Leonard.

Entonces, ¿crees que Karla no debería ventilar sus problemas con Leonard?

Nadie tiene que exponer los problemas familiares por más personaje público que uno sea. ¿Por qué darle morbo a la gente? El público quiere ver a su artista que cante, baile, anime y haga divertir, y no sus problemas. Estoy en contra de generar morbo.

Leonard podría ir a ver a sus hijos, pero no lo hace y se desconoce los motivos...

Lo único que te puedo decir es que soy amiga de Leonard, sé cosas que me ha contado, pero los terceros sobran y los que tienen que solucionar sus problemas son ellos. Lo único que le he dicho a él es que tenga paciencia y converse. Las personas pueden llegar a un acuerdo conversando, es cuestión de ellos.