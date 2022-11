Aranxa, cantante de la orquesta de cumbia ‘Vanessa y las tremendas’ declaró para Magaly Tv La Firme y acusó a Giuliana Rengifo de haberse metido en su relación. Según dijo la urraca al inicio de su programa, la cumbiambera le mostró imágenes que revelarían la traición de su novio con la concursante de El Gran Show de Gisela Valcárcel.

“Dice que tuvo una relación larga con un abogado, candidato alguna vez a una alcaldía, con aspiraciones políticas y parece que también es constructor. Ella acusa directamente a la cumbiambera Rengifo de haberse metido de una forma bastante abrupta y desenfadada en su relación”, comenzó narrando Magaly Medina.

Asimismo, indicó que Aranxa le mostró imágenes de un sostén que sería de la cantante, además de un revelador video. “Es una telenovela lo que nos ha contado. Nos ha mostrado un video que la cumbiambera se tomó en el dormitorio, frente a la cama del novio de ella, también nos ha mostrado que encontró un brasier en el cuarto de su novio” , acotó la urraca.

A modo de comentario, Magaly Medina afirmó que la culpa de la infidelidad es del hombre, más no de la mujer. “A un hombre se le pueden acercar 50 mujeres pero si el hombre lo permite... no le echemos la culpa a las mujeres, porque mujeres inescrupulosas, runrunas, siempre van haber en todos lados, que nadie se sienta ofendido, pero runrunas hay que no les interesa que el hombre esté casado, que tenga familia o que la mujer esté embarazada”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

Además, la urraca comentó que el motivo para que Aranxa terminara con su relación fue la ropa interior de Giuliana Rengifo que encontró en el dormitorio de su pareja.

Aranxa Mori contó que Giuliana Rengifo le escribía y llamaba a su novio, el abogado Eduardo Rimachi, durante las madrugadas.

