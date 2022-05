Giuliana Rengifo aclaró que durante el tiempo que salió con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, nunca fue la ‘otra’ y que el notario jamás la hizo entrar o salir de su casa ‘encapuchada’, porque siempre fue un caballero y cree que la ‘Urraca’ está ‘dolida’.

Giulliana, ¿el notario Alfredo Zambrano también te mandó carta notarial como a Janet Barboza?

No, yo nunca me he referido a él de mala forma, ni burlonamente.

Magaly dio a entender que te ‘jactas’ de haber estado con él cuando no ‘significaste ni michi’ y te hacía ‘entrar y salir de su casa encapuchada’...

Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia. Ellos ya dijeron que en ese momento, hace seis años, ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él. A mí no me suma decir que tuvimos una relación y aclaro que jamás entré o salí encapuchada de su casa. Ingresaba y me iba con su chofer, pues también me mandaba a recoger del aeropuerto, es un caballero, pero la señora no lo supera y debe entender que todos tenemos un pasado y cargamos una ‘mochila’, simple y llanamente no hay que poner las ‘manos al fuego’ por nadie.

LEE TAMBIÉN: María Fe Saldaña luce completamente renovada y con otra figura tras separarse de Josimar

¿Crees que Magaly se molestó?

Sí, también está dolida y pienso que es una víctima más porque mi conciencia está limpia, creo que la de él no.

Habría que aplicar el dicho ‘lo que no fue en tu año, no te hace daño’...

Claro. Una relación es de dos, pero nunca fui la otra. En fin, ella critica y ataca a las mujeres y no se da cuenta del daño que hace, es una opinóloga y lo que hace es basura. Espero que nunca más se exprese con calificativos insultantes hacia mí.

¿Das vuelta a la página?

Sí, le pongo punto final a este tema que pasó hace seis años.