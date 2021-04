La cantante Giuliana Rengifo dijo que está preocupada por la crisis que vive su tierra, Piura, por la escasez de oxígeno y camas de cuidados intensivos.

“Acá las personas se están muriendo por falta de oxígeno y de camas UCI. Hay colas en el hospital porque la gente está afuera esperando noticias de sus familiares o que haya camas UCI”, contó.

La situación es preocupante en Piura.

Horrible, pero también, al igual que en todos lados, hay irresponsables. Acá yo paro con mi mascarilla, mi protector fácil y no todos lo hacen.

¿Te cuidas mucho?

Estoy acá con mis tres hijas y nos cuidamos mucho porque nadie está libre de este virus.

Te veo más delgada, ¿sigues bajando de peso?

Sí, sigo bajando. Fácil estoy en 68 kilos, mi ropa no me queda y en algunas marcas soy talla S, algo que nunca pensé.

Ya estás en tu peso ideal...

Aún no, quiero llegar a 65. Hago zumba todos los días, pero mis hijas me dicen que así estoy bien ni tan flaca ni tan gordita.

Sí, porque hay algunos artistas que se han hecho la operación de la banda gástrica y se les ve demasiados delgados.

Lo importante es que ellos estén contentos y se sientan bien con su cuerpo, lo que digan los demás no interesa.

Te vas a quedar un buen tiempo en Piura...

Sí, me quedo hasta junio. Iré a Lima solo si se presenta algo importante.

¿Sigues con tus emprendimientos?

A los artistas no nos queda de otra. Quiero lanzar una línea de ropa con mi marca GR, ya lo tengo todo en borrador, pero lo concreto pronto sí o sí.

GIULIANA CULPA A MARICARMEN DE VETO EN LATINA

La cantante Giuliana Rengifo aplaudió la tribuna que le está dando el programa ‘Yo soy’ a sus colegas artistas que se han visto afectados por la pandemia, sin embargo, contó que no ha recibido la invitación para participar en el reality y asegura que jamás le llegará la propuesta, pues resaltó que no la invitan a ningún programa de Latina desde que Maricarmen Marín trabaja en dicha casa televisora. Además, la cantante de cumbia dio a entender de un posible ‘veto’ que hay en su contra desde que la ‘dulce princesita’ se encuentra en dicha televisora.

‘Yo soy’ está dando ventana a los artistas que se han visto afectados por la pandemia, ¿no te ha llegado la invitación?

Qué bueno que le den tribuna a los artistas, pero creo que nunca voy a recibir una invitación ni de ‘Yo soy’ ni de Latina. Eso tenlo por seguro. No me han invitado y tampoco iría. A estas alturas… no estoy para exponerme al virus ni para que estén juzgando mi talento. Sé que lo harían de mala manera, muchas puertas se me han cerrado ahí (Latina). ¿Por qué? No lo sé, pero normal porque hay otras ventanas que me dan tribuna y yo feliz.

¿Crees que te vetaron de Latina porque Maricarmen Marín trabaja en ‘Yo soy’, es conductora de ‘Mujeres al mando’ y su novio es un productor del canal?

No vetada exactamente, porque ella (Maricarmen) no es Dios. Ella (Marín) de repente habrá puesto sus condiciones, yo no piso Latina desde que ella entró al canal. Solo he ido cuando estaba Karen Schwarz y Jazmín Pinedo (en la conducción de ‘Mujeres al mando’). Hace más de cinco años que no piso el canal. No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella (Marín) porque no creo que sea la dueña del canal, pero de que algo hay, algo hay.

