Giuliana Rengifo continúa enviando indirectas en sus redes sociales. Esta vez, la cumbiambera colocó una frase donde habla de la humillación, como clara referencia a Magaly Medina, quien en los últimos días ha arremetido contra la cantante por revelar que tuvo un amorío con Alfredo Zambrano.

“Quien humilla para demostrar su poder revela su propia miseria”, dice la fotografía que compartió Giuliana en su Instagram bajo la descripción de “Lindo día corazones”. Sin embargo, bloqueó los comentarios por las críticas.

Como se recuerda, el último domingo, la ‘urraca’ y su esposo el notario se presentaron en el programa Día D para ofrecer una entrevista y aclarar lo que dijo Rengifo sobre un amorío.

Si bien Alfredo Zambrano no negó que haya tenido un fugaz romance con la cantante, él y Magaly lo minimizaron pues para ambos no se trató de una relación sentimental, a diferencia de lo que cree Giuliana.

Giuliana Rengifo lanza otra indirecta a Magaly Medina. Foto: Instagram

GIULIANA RESPONDIÓ AL NOTARIO

Luego que Magaly Medina haya calificado como snack el amorío entre su esposo Alfredo Zambrano y Giuliana Rengifo, la cumbiambera se pronunció en el programa ‘América Hoy’ para asegurar que no se siente mortificada, pues la verdad salió a la luz.

“Pasa a segundo plano en mi vida, yo ya dije mi verdad. Ellos aclararon que yo no me metí en ninguna relación, que fue cuando obviamente ellos no estaban, yo quería que eso se supiera porque eran 6 años cuando la prensa y alguna gente malintencionada siempre ha dicho que yo me metí”, remarcó.

Pese a que la cantante aseguró que ya no volverá a tocar el tema de su amorío con Zambrano, continúa lanzando indirectas en sus redes sociales.