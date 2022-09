Giuliana Rengifo acaba de cumplir 39 años y la celebración llegó con un ‘ampay’ que la hizo protagonista de varios titulares, así como el centro de atención de los programas de farándula, pero ella está tranquila porque afirma que no ha sido la ‘manzana de la discordia’. Y antes de que viaje a Iquitos, para cumplir con sus shows, la piurana confesó que le gustaría casarse y promete no ser tan intensa y celosa cuando aparezca el indicado.

Si te digo la palabra notario, ¿qué piensas?

Un profesional.

Ahora que estás ‘free’, ¿te sientes una soltera codiciada?

Sí, bueno, un poquito, ja, ja, ja.

¿Con cuál de estas acepciones encajas: ‘salientes’, ‘amigos con derecho’, ‘amigos con derecho a roce’?

Con ninguna, eso no va conmigo.

¿Tomas la iniciativa si ves que no dan el primer paso?

No, a mí me conquistan a la antigua.

¿Qué locura de amor has hecho?

Detalles, regalos.

¿Has sido una ‘sugar mami’?

¡Noooo! Jamás, todo en el amor tiene que ser recíproco.

¿En la primera cita debe haber chape y alguito más o vas paso a paso?

No necesariamente, es cuestión de cómo fluyan las cosas y de saber con quién estás.

¿Sexi, sensual o coqueta para seducir?

Sexi y sensual.

Antes de tu operación tenías tus galanes, ahora que estás como en tus años mozos, ¿los chibolos te pretenden?

Sí, y bastante, ja, ja, ja.

¿La ‘roca’ se devuelve?

Yo sí devuelvo, no me quedo con nada.

¿Y no piensas en la indemnización por el tiempo invertido?

No, para eso trabajo.

¿Te das gustitos con tu plata?

Siempre, pero si alguien me quiere engreír, me dejo.

¿La canción ‘Soy soltera y hago lo que quiero’ te cae como anillo al dedo?

No, porque estoy soltera, pero no para cualquiera.

¿Te gustaría componer un tema que hable del episodio que has vivido?

Que hable del amor, soy romántica.

¿Confiada cuando te enamoras?

Antes sí, ahora no.

Te pregunto porque uno aprende de las lecciones para no tropezar con la misma piedra.

La vida siempre nos trae sorpresas.

¿Te gustaría volverte a casar?

Sí, obvio.

¿Y de blanco?

Del color que sea, pero casarme.

¿Qué es lo que más detestas en un hombre y lo que más te gusta?

Depende, ¿si lo conozco o lo estoy conociendo?

Conociéndolo...

Lo que detestaría sería que sea arrogante, que no sea caballero, detallista. Y sí me gusta que sea atento, preocupado y amoroso.

¿Te han tocado como los últimos o han sido pocos?

Mira, estoy soltera hace un año y desde que estoy soltera me han tratado bien. Soy feliz.

Si tuvieras que preguntarle a Giuliana qué cosas no haría para que su relación amorosa no fracase, ¿qué respondería?

Yo, no ser tan intensa y desconfiada, ja, ja, ja.

¡Intensa!... ¿del 1 al 10?

Diez, ja, ja, ja... Soy muy celosa.

¡Diez!, eso ya es toxicidad...

A veces sí, pero bajaré mis revoluciones, lo prometo.

NADA CON FUTBOLISTAS

¿O sea, ya no vas a revisar el celular ni poner GPS?

Ni uno ni lo otro, aunque reconozco que me he vuelto, en alguna ocasión, como el ‘Inspector Truquini cuando alguien me interesa.

Te han terminado o has terminado, ¿qué has sentido?

Casi siempre yo termino y nada, hay que seguir adelante.

¿Te gustan altos, bajitos, fitness o no ves el menú?

No tengo un prototipo de hombre, la verdad creo que si te gusta y se ve limpio, ordenado y pulcro, está bien.

¿Los futbolistas te han ‘tirado maicito’?

No, la verdad no son mis gustos.

¿Porque son muy ‘jugadores’?

No lo sé, no me consta porque nunca tuve una pareja futbolista.

¿Y del rubro de la cumbia?

La verdad, no estoy buscando pareja. Me casé una vez, me comprometí, otra casi me vuelvo a casar, pero desistí. Mis dos esposos me han amado y respetado, solo que por temas que pasan en las parejas se terminó, pero tenemos buena comunicación por nuestras hijas.

Es mejor decir ya no te amo a descubrir que te son infieles o hacer como que no pasa nada.

Nunca me han sido infieles los papás de mis hijas.

Qué bueno, entonces fue que se acabó el amor o faltó comunicación y alimentar las relaciones.

Cosas muy personales que nunca diré.

‘NO ME CUELGO DE NADIE’

Deysi Araujo acaba de decir que te cuelgas del notario de Magaly para tener portadas.

No me cuelgo de nadie, solo hago mi trabajo y me defiendo de indirectas desde hace 6 años. Soy una mujer trabajadora y emprendedora que no necesita colgarse de nadie para seguir trabajando y haciendo música... Mi público me respalda y eso me llena de alegría, soy independiente y los negocios que tengo como empresaria los puse con mis ahorros y trabajo. Hoy tengo mi línea de perfume y mi boutique, y vendrán más porque tengo varias responsabilidades como madre soltera.

Giuliana, y la indirecta que lanzó Magaly desde España, cuando una cibernauta le dijo que por irse allá con su notario está dejando de lado ‘el ampay de la Rengifo’, ella respondió: “Mientras mis ‘ampayadas’ dan golpes de ciego, ¡disfruto mi vida! Ya el lunes atiendo ardidas por orden de llegada.

No puedo estar ardida por algo que no hice, si a ella (Magaly) le molestó tanto tiempo que sea directa al decir lo de Zambrano, mientras me lanzaba indirectas, es su problema, pero no tengo ‘rabo de paja’ para que me juzguen. Deseo que la gente sea feliz, pero sin manchar la honra de los demás, sin hacer daño a la gente destruyendo familias o dejando a hijos sin padres. Para mí eso no es un ‘ampay’, ella solo busca hacerme quedar mal porque tengo gente muy cercana a ella que me ha dicho que no me pasa, que me odia. Si ellos, (Magaly y Zambrano) están felices ahora, qué bien, que sea feliz y venga a hacer un programa renovado y con buena honda.

