¡CUIDADO! Giuliana Rengifo denunció en su cuenta de Instagram que viene siendo víctima de extorsionadores. Según contó, el último viernes recibió llamadas y videos de armas de fuego para amedrentarla.

La cantante indicó que estos sujetos le están pidiendo dinero para no atentar contra ella. “El día de ayer recibí llamadas y videos de pistolas para extorsionarme. Querían dinero para que no me maten porque son mandados por otras dos personas para que atenten contra mi vida”, explicó.

Se desconoce si la concursante ya denunció el hecho a las autoridades, ya que en Instagram solo advirtió que a ola delincuencial está imparable. “Que terrible Dios mío, cada día nuestro país está más peligroso”, dijo.

Instagram: Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo tras acusaciones de Arantxa: “He aprendido a soltar lo que se diga de mí”

En una reciente entrevista, Giuliana Rengifo fue consultada sobre los dimes y diretes en los que está envuelta, esto luego que Arantxa la acusó de meterse en su relación.

“Estar en el show me ha ayudado a sentirme más fuerte, aquí he aprendido a soltar lo que se diga de mí para poder mostrar mi talento, aquí he crecido. Dios pone pruebas difíciles a quienes realmente las pueden superar, y yo estoy muy agradecida por tener trabajo y a tres personas, mis hijas, que me esperan en casa”, manifestó.

