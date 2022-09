¿CÓMO? Katerine, aún esposa del notario Paul Pineda, salió al frente en medio del escándalo que involucra a Giuliana Rengifo con el padre de sus hijos. La mujer reveló que el espacio de Magaly TV: La Firme le ofreció dinero para que les de una entrevista.

“ No creo haber dicho mucho, pero me quieren pagar 1 000 dólares y mis pasajes , por una entrevista virtual y presencial”, se lee en las conversaciones que mostró Amor y Fuego.

Además, en un audio, la mujer se escucha mortificada y remarca que solo quiere su tranquilidad porque no tendría intenciones de brindar su testimonio.

“Me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran ni pasaje no hay problema y que este en la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo ¿no? Y cosas así, les he cortado, y les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando”, expresó.

Esposa de notario rompe su silencio: “Magaly TV me quiere pagar $1 000 por mi testimonio”

Esposa de notario vinculado con Giuliana Rengifo: “Magaly Medina dice que se siente muy identificada conmigo”

La mujer también detalló que la persona que se comunicó con ella le dijo que la misma Magaly Medina se sentía identificada con ella.

“Me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que la Magaly Medina se siente muy identificada conmigo, pero que...decida ¿no? Que puedo irme ahorita”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Notario rompe su silencio y dice no tener ‘nada formal’ con Giuliana Rengifo: “No hemos salido en plan gileo”

Giuliana Rengifo jura que no se dio beso con notario casado: “Magaly volverá a la cárcel”

Giuliana Rengifo aparece en ‘Amor y Fuego’ y lleva pruebas tras ampay: “Mancillan mi honra como mujer”