QUÉ FUERTE. Giuliana Rengifo no soportó que Magaly Medina minimizara la carta notarial que le envió por supuestamente dañar su imagen al decirle “pelandusca, run runa y más”. La cumbiambera le respondió en una storie en Instagram asegurándole que tiene pruebas de sus palabras.

La concursante de ‘El Gran Show’ arremetió contra Magaly, quien en su último programa, aseguró que no contestará legalmente a su carta notarial por recomendación de su abogado. Según explicó, ella no tiene culpa que otros se sientan aludidos con lo que dice.

“ Tengo videos, pruebas... ¿Ahora te victimizas? Soy una mujer íntegra y no merezco que nadie manche mi imagen ”, escribió la cantante en alusión a la ‘urraca’.

Giuliana Rengifo explota contra Magaly Medina

MAGALY MINIMIZA CARTA NOTARIAL DE GIULIANA

En la última edición de su programa, Magaly Medina aprovechó para dirigirse a Giuliana Rengifo y asegurarle que en ningún momento la calificó como “run runa” o “pelandusca”. En ese sentido, acotó que seguirá la recomendación de su abogado de no responderle legalmente.

“Hay gente que me está enviando cartas notariales porque dice que estoy lesionando imagen pública y reputacional (...) ¿ Qué he dicho yo? Así es (a nadie he dicho pelandusca), doctor Paredes y a las imágenes me remito. Acá en este programa yo digo en genérico , pero siempre digo a quien le caiga el guante que se lo chante, y si alguien ha agarrado el guante no es mi problema. Si se siente identificada, es su problema. He dicho pelanduscas de turnos de Gisela, no he dicho nombre propio, el que se sienta así... porque a mí me pueden decir, pero si yo no me siento aludida conmigo no es . Si yo no soy una run runa no me sentiría aludida, uno se siente aludido porque uno realmente tiene esa condición, creo yo”, dijo.