Giuliana Rengifo se pronunció luego de su última presentación en El Gran Show de Gisela Valcárcel, en la que apareció disfrazada de una sexy Blancanieves para bailar un tema de la popular Rosalía. Pese a su esfuerzo, la cumbiambera obtuvo un bajo puntaje en el reality de baile.

En declaraciones para América Espectáculos, la cantante reconoció que estuvo nerviosa durante su show y que se merece el puntaje que le otorgó el jurado. “El puntaje bajo me lo merezco, me desconcentró la peluca, se me salían las niñas y no podía. Cuando bailaba sentía que se me subía todo atrás y de verdad me dio verguenza, eso hizo que me desconcentrara”, acotó.

Por otro lado, Giuliana Rengifo aseguró que si se va a sentencia en El Gran Show, traerá a un refuerzo inesperado. “Ahí sí prepárense”, advirtió la cumbiambera.

GIULIANA RENGIFO CUADRÓ A GISELA

En ‘El Gran Show’, Giuliana Rengifo remarcó que está soltera y que lo que pasó con el notario pucalpino fue “solo un beso”. “Estoy soltera, sin compromiso, feliz. Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más, eso no te va a sacrificar, no te hará ni más ni menos”, dijo.

Ante ello, Gisela Valcárcel se mostró sorprendida y no dudó en decirle que para ella un beso es “un compromiso”. “El hecho de que alguien lo bese a uno debe significar algo ¿o ya no significará nada?”, cuestionó.

La cumbiambera respondió de manera contundente y dejó entrever que las ideas de la ‘señito’ son de una época pasada. “ ¿En qué tiempo estás Gisela? Un beso no significa nada (…) Yo siempre dije que éramos amigos, somos amigos hasta el día de hoy. En el momento fue un gusto, pasó un beso, pero nada más”, acotó.

